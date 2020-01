Doppio impegno in vista per il Napoli settimana prossima. Dopo la gara contro la Fiorentina che si giocherà domani, infatti, gli uomini di Rino Gattuso scenderanno in campo al San Paolo contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia e contro la Juventus per la ventunesima giornata di Serie A.



I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli–Lazio e per la gara di Campionato Napoli–Juventus che si disputeranno rispettivamente il 21 Gennaio 2020 ore 20.45 ed il 26 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 17 Gennaio 2019 ore 15.00.



I PREZZI DI NAPOLI-LAZIO:

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 14,00

Curve € 10,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



I PREZZI DI NAPOLI-JUVENTUS:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00



Prevista anche una tariffa speciale: chi acquisterà il biglietto di Napoli-Juventus potrà acquistare anche il biglietto di Napoli-Lazio ad un prezzo ridotto. Promozione valida solo se si acquisterà nello stesso settore e con lo stesso nominativo. Questi i prezzi della tariffa speciale:

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00