La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Atalanta-Napoli. Gasperini schiera Rigoni per lo squalificato Ilicic mentre in difesa c'è Mancini per Toloi. Carlo Ancelotti non farà turn over: l'unica novità di formazione rispetto al match di Champions League contro la Stella Rossa sarà Hysaj a destra con Maksimovic che scalerà centrale per affiancare Kalidou Koulibaly. Confermata la coppia d'attacco Mertens-Insigne con Milik ancora in panchina.