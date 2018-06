Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport: "Ci sono nuovi interessanti argomenti che hanno convinto Albiol a rifiutare l’offerta del Villarreal, pronto a versare la più che modica cifra di 6 milioni di euro per svincolare e riportare in Spagna uno dei centrali migliori in circolazione. Ancelotti gli ha parlato al telefono spiegandogli quanto sia importante; De Laurentiis ha completato l’opera offrendogli tramite il suo manager, Manuel Garcia Quilon, il prolungamento del contratto fino al 2021 (la scadenza attuale è fissata al 2020) e un ritocco dell’ingaggio. La clausola da 6 milioni, a questo punto, dovrebbe sparire dal nuovo rapporto contestualmente alla firma di Raul"