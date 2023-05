De Laurentiis e Spalletti parlano direttamente ma anche tramite dichiarazioni pubbliche. Fa parte del momento, della situazione che vede due persone che si sono date tanto ma sembrano essere ormai ai titoli di coda. P, perché sono riusciti a riportare a Napoli lo scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta., senza neanche discutere di quello che sarebbe stato il futuro prima della mossa del presidente. Una scelta di Spalletti, dunque, confermata dalle parole di De Laurentiis: “La libertà è un bene incommensurabile, non devi mai tarpare le ali a nessuno. La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto avuto avuto, scurdammoce o' passat simm e Napule, paisà”.Partendo dalla questione delle ali tarpate: “Per quello che voglio fare io ci vogliono gli stivali, non le ali. Non so cosa intendesse De Laurentiis, non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena quella sera”. Quella sera rappresenta la famosa cena della scorsa settimana quando i due si sono incontrati. Proprio a tal proposito da lì c’è stata un’eccessiva fuga di notizie riguardanti il contenuto delle loro conversazioni e tante cose dette e scritte a Spalletti non sono andate giù: “Non c'è stata necessità di fare nessuna trattativa. Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non ho da far niente. Non ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso. Non è vero che sono in attesa di un'altra squadra da allenare”.