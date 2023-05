Luciano Spalletti sembra sempre più lontano dal Napoli, al termine della stagione presumibilmente saluterà. Lo ha fatto capire anche il presidente De Laurentiis che ha sottolineato come lui non tarperà le ali anessuno. La Gazzetta dello Sport oggi racconta un retroscena riguardo la cena che c'è stata la scorsa settimana tra presidente e allenatore. In quell'incontro che è stato interlocutorio, infattti, De Laurentiis avrebbe contestato a Spalletti l'uscita dalla Champions.