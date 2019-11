Secondo il Corriere dello Sport: "Il 5 novembre è la data-simbolo dell’insurrezione, certo c’è un prima che deve averla in qualche modo scatenata ma adesso c’è un dopo che va sanato, parlandosi in qualche modo, fosse anche attraverso un cellulare, prima di rivedersi, di spiegarsi, di chiedere scusa o comunque di confrontarsi su qualsiasi tema, anche il più spinoso. C'è stato, e ci sarà, chi dopo aver verificato la differenza di fuso orario tenterà di stabilire un contatto, fosse anche formale, un metodo semplice per dare un cenno della volontà di venticinque uomini, nessuno escluso, per azzerare quella serata divenuta poi divisiva e in che modo e che Allan ha già provato ad azzerare, scusandosi con Edoardo De Laurentiis per lo scontro".