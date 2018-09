Come riporta Il Mattino, frange della tifoseria organizzata, in particolare con esponenti della Curva A, starebbero preparando una dura contestazione nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. Subito in allarme la Digos.

Già domani in Napoli-Fiorentina, nonostante la prevendita flop (solo 12 mila tagliandi staccati), ci si aspetta qualche malumore dalla tifoseria. Quello che preoccupa maggiormente, tuttavia, è la gara interna di Champions League contro il Liverpool: il tam tam riporta che i tifosi siano pronti ad una dura contestazione perchè non perdonano a De Laurentiis un mercato avaro di colpi, unito all'acquisizione del Bari oltre ai rumors sull'Hajduk di Spalato.

Ed è proprio da queste considerazioni che tra le frange estreme dell’universo ultrà starebbe maturando una decisione clamorosa: quella di organizzare una contestazione tutt’altro che pacifica in occasione del primo match casalingo di Champions che gli azzurri disputeranno il 3 ottobre.