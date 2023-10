Suona l'allarme Osimhen in casa Napoli. Il nigeriano, storicamente poco fortunato durante le pause nazionali, ha rimediato un problema fisico nel corso del match amichevole tra l'Arabia Saudita di Roberto Mancini e la sua Nigeria. Il centravanti dei partenopei è infatti stato costretto a lasciare il campo al 59', in seguito ad un duro contrasto di gioco. E' stato lui a chiedere il cambio al ct, uscendo sulle sue gambe e lasciando così il posto al bomber del Nizza Terem Moffi.



MOMENTO DELICATO - Le condizioni dell'attaccante nigeriano andranno valutate nei prossimi giorni, con il Napoli che al momento rimane con il fiato sospeso. E' possibile che si tratti solo di una forte contusione, ma in attesa dei controlli medici di rito, la speranza di Rudi Garcia è che le condizioni del giocatore non compromettano il suo immediato futuro. Il calendario del Napoli vedrà infatti gli azzurri affrontare il Verona al rientro dalla sosta e, subito dopo, proporrà due delicate sfide contro l'Union Berlino in Champions League (il 24 ottobre fuori casa) e soprattutto il Milan in campionato (il 29 ottobre al Maradona).