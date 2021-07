Secondo giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro a Dimaro. La squadra è scesa in campo alle ore 10 per la sessione mattutina.



Spalletti ha diviso la squadra in due gruppi. Nel primo c'erano i difensori che hanno lavorato di reparto in chiave tattica. Dopodiché è stato il momento della pressione di centrocampo e attacco. In chiusura scambi nello stretto prima di calciare in porta. La squadra sarà di nuovo sul campo di Carciato per l'allenamento pomeridiano previsto alle 17:30.