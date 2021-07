Ottavo giorno di allenamento a Dimaro per il Napoli di Luciano Spalletti che è sceso in campo questa mattina accolto come al solito dai tifosi presenti sugli spalti, pronti ad incitare la squadra.



La sessione è iniziata con una partitella a metà campo in cui si è rivisto Piotr Zielinski. Tocchi di prima e poi di seconda. Dopodiché si è passati ad un'esercitazione 11 contro 10 con tanto lavoro sulla fase di non possesso, attenzione sulle posizioni e i raddoppi. Si è visto uno Spalletti più determinato, pronto a richiamare con maggior intensità gli errori dei calciatori. Al termine della sessione cori per Demme: "Olè olè olè olè, Diego Diego". La squadra si ritroverà in campo nel pomeriggio.