Napoli all'ultima spiaggia: contro la Roma azzurri a 1,93

Allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena domenica prossima alle 18 una sfida ad alta tensione tra, con i partenopei che si giocano tutto per mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League o una qualificazione europea. La vittoria è l'unico risultato possibile per la squadra di mister Calzona, mentre i giallorossi di De Rossi, reduci dal successo ad Udine a pochi secondi dal fischio finale nel recupero, cercano punti Champions e continuità in vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Sogno europeo cercasi, dunque, in una sfida dove all’andata ha avuto la meglio la formazione giallorossa, allora allenata da Mourinho, grazie ai gol di Pellegrini e Lukaku.

Nonostante la sconfitta all'andata, il Napoli vanta un rendimento positivo in casa contro la Roma. I partenopei sono imbattuti nelle ultime cinque gare casalinghe contro i giallorossi in Serie A, con un bilancio di tre vittorie e due pareggi. L'ultima volta che la Roma ha ottenuto il successo in entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in campionato risale al lontano 1997/98. Recupero a parte con bianconeri, i giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il sorprendente Bologna. Passo falso esterno anche per gli azzurri incapaci di ribaltare il gol di Cerri al 4° in quel di Empoli. Ben 175 i precedenti tra le due formazioni, in tre differenti competizioni, con un bilancio che sorride ai romani vincenti in 66 gare contro le 53 vittorie dei napoletani che hanno all’attivo anche 56 pareggi. Sono 76, invece, i confronti tra le due formazioni nel capoluogo campano con 34 successi del Napoli, 19 della Roma e 23 pareggi.

Francesco Calzona, il tecnico dei padroni di casa, sicuramente riproporrà tra i pali Meret alle spalle di una difesa con i due ex Juan Jesus, al centro e Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro con Di Lorenzo proposto dalla parte opposta ed il rientrante dopo la squalifica Rrahmani al suo fianco. Riconfermato il centrocampo con Anguissa, Lobotka in cabina di regia, e Zielinski così come il tridente dove giocheranno Politano, o in alternativa Ngonge, Osimhen e Kyaratskhelia.Daniele De Rossi schiererà il consueto modulo 4-3-3. Tra i pali riproporrà Svilar, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere composta da Mancini e Huijsen, lamentando le assenze di Smalling, Llorente e Ndicka. Sulle fasce, Celik avrà l'occasione a destra mentre Angelino presidierà il lato sinistro. A centrocampo, Bove nel ruolo di mezz’ala destra prenderà il posto di Paredes, squalificato, affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco, il tridente non potrà contare su Lukaku, infortunatosi contro il Milan. Al suo posto Abraham sembra essere favorito su Azmoun mentre Dybala dovrebbe agire sulla destra ed El Shaarawy spazierà sul lato sinistro.

Napoli con i favori del pronostico degli analisti che propongono sulla lavagna l’1 a 1,93, l’X a 3,55 e il 2 a 3,85. Ancora una volta osservati speciali i possibili autori del primo o ultimo gol della partita con Osimhen leader della speciale graduatoria a 5,25 ed a seguire Kyaratskhelia a 8,00, Ngonge e Simeone a 8,25, Politano e Raspadori a 9,00, Dybala a 9,50, Abraham a 10,00 ed a seguire tutti gli altri con Karsdorp a chiudere la graduatoria a 47,00.