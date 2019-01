Secondo il Mattino, Cristiano Giuntoli ha alzato la posta per Augustin Almendra del Boca Juniors, arrivando fino a 15 milioni di euro più parte variabile. Il giocatore avrebbe già detto sì al Napoli. Il Boca, però, continua a tergiversare, anche se il Napoli appare nettamente in vantaggio, nella speranza di qualche rilancio da altri club. Il sodalizio di Buenos Aires non gradisce, però, una fetta di bonus così sostanziosa legati alle presenze e ai risultati del club azzurro