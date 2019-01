La Gazzetta dello Sport racconta come Amadou Diawara sarebbe scontento e vorrebbe andare via: "Il suo agente, Daniele Piraino, ripete: «Sta giocando meno di quando c’era Sarri, che era già poco. Se continua così dobbiamo fare un ragionamento sul futuro di Amadou con la società». In effetti ha giocato 6 gare da titolare, con la squadra in corsa su tre fronti. Piuttosto è vero che finora ha deluso in campionato (media voto 5,62, la più bassa fra i centrocampisti azzurri). Si parla di sirene inglesi e poi c’è sempre la Fiorentina alla finestra. Ma il Napoli non vuole cedere"