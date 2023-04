Kim Min-jae è una delle sorprese migliori di questa stagione del Napoli. Il sudcoreano, secondo il suo allenatore Luciano Spalletti: "è il difensore più forte al mondo". Il difensore ha attirato l'interesse di molti club, specialmente in Premier League: Tottenham, Newcastle e Manchester United. I Red Devils sono intenzionati a fare sul serio per il ventiquattrenne, ma dall'altra sponda di Manchester arrivano delle news. Come riportato dal Sun, anche il Manchester City si è inserito nella corsa per il giocatore. La sua clausola è di 45 milioni di euro e sarà "battaglia" per assicurarsi le prestazioni del difensore.