Juventus-Napoli è da sempre una partita molto sentita da entrambe le tifoserie e che spesso e volentieri si è prestata a dibattiti e discussioni in merito agli episodi arbitrali. Non fa eccezione il match di ieri sera allo Stadium per la mancata espulsione dei confronti del difensore bianconero Gatti per un colpo a palla lontana a Kvarastskhelia o per l'intervento del VAR Aureliano, che ha corretto la decisione sul campo dell'arbitro Fabbri in merito alla dinamica dell'azione che aveva portato alla rete di Di Maria, poi annullata.



Su questi due episodi anche l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, attualmente opionionista della Rai, ha voluto dire la sua. Queste le sue parole in occasione dell'ultima partecipazione alla "Domenica Sportiva": Il colpo di Gatti a Kvaratskhelia? Almeno cartellino giallo, poi controllando al Var poteva rischiare anche eventualmente il rosso. Sul gol annullato a Di Maria non c’è fallo di Milik, il polacco sta solo proteggendo la palla anticipando Lobotka, se il giocatore e davanti è normale che poi venga toccato, non è mai fallo".