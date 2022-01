I contagi negli ultimi giorni sono saliti a dismisura. Anche il mondo del calcio è stato colpito in maniera importante. In casa Napoli i positivi al Covid-19 attualmente sono Osimhen, Lozano ed Elmas, ma ecco arrivare un nuovo pericolo. Ecco il comunicato del club:



La SSC Napoli comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al COVID-19.