La Campania, nonostante le aspettative, è stata dichiarata zona gialla nel nuovo Dpcm adottato dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Questo vuol dire che è concessa una maggior libertà alla popolazione del territorio, pur sempre nel rispetto delle regole e nel distanziamento.



Nonostante le difficoltà del momento, oggi il lungomare di Napoli è stato letteralmente invaso dai cittadini, che hanno deciso di sfruttare la calda giornata di sole. Qualcuno ha deciso di prendere il sole sugli scogli, qualcun altro ha fatto il bagno in mare. Migliaia di persone si sono riversate in via Partenope e via Caracciolo, con i ristoranti del lungomare super affollati e le strade stracolme di cittadini.