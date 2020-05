Dopo essere tornato in campo oltre due settimane fa, il Napoli continua gli allenamenti al Centro Sportivo di Castel Volturno. Ecco il report della sessione odierna:



Seduta di allenamento per il Napoli, nel rispetto delle norme previste, al Training Center.

La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello seguito da riscaldamento su circuito.

Successivamente seduta aerobica ed esercitazioni tattiche per reparti.

Chiusura con lavoro tecnico.