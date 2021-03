La sfortuna del Napoli non si ferma. In una stagione tormentata dagli infortuni c'è un altro stop per gli uomini di Gattuso. Si tratta di Faouzi Ghoulam che ha iniziato molto bene la partita ma poi al 22' è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito ad un problema fisico. Dopo una diagonale in chiusura ha sentito subito tirare nei pressi del ginocchio sinistro. Si teme uno stiramento per lui.



LA TEGOLA - Brutta tegola per Gattuso e lo stesso Ghoulam dato che l'algerino stava iniziando a trovare continuità nelle ultime partite e finalmente un buon passo dopo ormai tre anni senza riuscire ad incidere come invece faceva prima del famoso infortunio contro il Manchester City nel 2017.