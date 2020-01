Dopo il rifiuto all'Olympiacos, Amin Younes è un giocatore che può ancora partire: ci sono diverse squadre in Serie A interessate al calciatore. Amin Younes ha un'unica condizione: vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo, non in prestito. L'entourage del calciatore tedesco sta spingendo la società al fine di separare per sempre le strade.



Nelle scorse settimane, per il calciatore tedesco si erano fatte avanti Genoa, Sampdoria e Torino.