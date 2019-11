Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Napoli vive una situazione da brividi, nulla più è come prima, quell’atto d’insubordinazione dei giocatori, nel martedì di Champions League, ha gettato nello sconforto un’intera città. Da qui la minaccia di Aurelio De Laurentiis di fare piazza pulita dei rivoltosi, di coloro che gli hanno voltato le spalle. Ma la vendetta del presidente non verrà consumata per intero. D’altra parte, sarebbe assurdo pensare di mandare via tutti i giocatori, perché il suo progetto tecnico andrà avanti, con o senza Ancelotti e con un nucleo di giocatori che dovranno guidare la ripartenza. L’organico del Napoli è forte di parecchi giovani che devono ancora esprimere del tutto le rispettive qualità".