Uno dei giocatori più vicini al Napoli nell'ultimo periodo è Sofyan Amrabat, centrocampista attualmente in forza al Verona.



È un tira e molla continuo, con l'affare che sembra essere in dirittura d'arrivo, ma ecco ogni volta una frenata.



Questa volta, secondo quanto riportato da gonfialarete.com, Amrabat è pronto ad accettare la destinazione Napoli, ma non sarebbe invece convinto della formula contrattuale propostagli dal club di De Laurentiis. Nessun problema di ingaggio, ma sulla durata, dato che il Napoli vorrebbe legarlo a sé per 5 anni, mentre lui vorrebbe fermarsi a 4. In caso di quinquennale, Amrabat ed il suo entourage chiedono una clausola di 50 milioni.