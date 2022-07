Domani il Napoli sarà impegnato con la prima amichevole precampionato. Affronterà l'Anaune Val di Non a Dimaro alle 18.



Sia la sfida di domani che quella contro il Perugia (in programma domenica 17/07 alle 18:00) saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook della SSC Napoli.