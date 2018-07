Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è apparso soddisfatto dopo il 5-1 al Carpi in amichevole. Ecco le sue parole a Sky: "Il Napoli ha un gruppo sano e con un buono spirito, mi fanno lavorare senza fatica. E' un bel gruppo, mi piace, mi fanno lavorare senza fatica e quando è così ci si diverte e possono venire altre buone idee. Il Napoli è una squadra che ha qualità, non la scopriamo certamente stasera. Questa è stata una gara che ha dato buone indicazioni, la squadra fa le cose per bene con un buono spirito. A volte c'è la tendenza a sottovalutare questi impegni, ma vedo che questo è un gruppo sano anche per quello".