Dopo l'ufficialità della scelta di affidare a Carlo Ancelotti il dopo Sarri, il Napoli è entrato ufficialmente in una nuova era. L'ingaggio del tecnico emiliano apre prospettive ambiziose per il club di Aurelio De Laurentiis, pronto ad assecondare le richieste di mercato compatibilmente con un paio di sacrifici che saranno necessari per far quadrare i conti. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, venerdì scorso Ancelotti si trovava in un noto ristorante italiano di Londra, dove ha cenato in compagna del potente agente anglo-iraniano Kia Joorabchian.



La rosea si sbilancia, facendo i nomi di due calciatori non assistiti direttamente dallo storico procuratore di Tevez e Mascherano, estremamente graditi ad Ancelotti. Con Reina che ha già salutato per accasarsi al Milan, è partita la caccia al nuovo numero uno azzurro; oltre ai vari Leno, Rui Patricio e Sirigu, sarebbe stato fatto il nome del portiere della Roma e della nazionale brasiliana Alisson, considerato però incedibile dai giallorossi e comunque con una valutazione non inferiore ai 70 milioni di euro, alla luce del forte interesse di Real Madrid e Liverpool. L'altro profilo è quello del centrocampista classe '87 del Tottenham Mousa Dembelé, in scadenza a giugno 2019 e accostato in passato a Juve e Milan. Un profilo potenzialmente low cost e di esperienza conclamata, qualora capitan Hamsik decidesse di accettare le ricche offerte provenienti dalla Cina.