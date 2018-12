Carlo Ancelotti, alleantore del Napoli, è stato intervistato dal TGR Campania: "Napoli è bellissima, il fatto di non prendersi troppo sul serio dei napoletani è il mio spirito, anche io non mi prendo troppo sul serio. Siamo in una bella società, ho una squadra competitiva e giovane.Gestione? Mi piace dare responsabilità a tutti i giocatori, ma anche delegare agli altri per far funzionare bene tutto. Frosinone? Anche col Chievo era facile, sarà un match importante perché vincendo possiamo accorciare sulla Juve, che avrà uno scontro diretto. Meret? Sta bene, può giocare, potrebbe essere la sua partita, decideremo se giocherà o meno".