Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato a Sky la prestazione azzurra nell’amichevole col Chievo: "Sono soddisfatto, siamo migliorati nella fase difensiva, siamo stati più lenti nella costruzione del gioco ma in questa fase della stagione ci può stare"



SU MILIK - "Milik è qua da quattro giorni, non mi aspettavo di più e ha fatto molto bene. È bravissimo, sono contentissimo di lui".



SUI TERZINI - "Terzini? C’è abbondanza, Tonelli e Luperto si sono adattati con grande impegno, stiamo valutando alcune situazioni sul mercato ed avremo tempo per farlo. Non c’è emergenza, questi calciatori si adattano molto bene".



SU COSA NON VA - "Arrabbiato? Solo con Diawara perché si era girato male, ma dobbiamo essere contenti che mi sia arrabbiato una volta sola"



SU INGLESE - "Inglese? Sono contento di tutti, ma non mi piace fare valutazioni individuali, preferisco quelle collettive".