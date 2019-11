Carlo Ancelotti e il Napoli non vivono settimane facili, tutt'altro. Il rapporto con la società è freddo da tempo, quelle dichiarazioni sul ritiro non sono andate giù a De Laurentiis che però ha scelto comunque di confermare la fiducia al suo allenatore per superare il momento più difficile da quando è presidente del Napoli. I risultati dovranno svoltare tra Milan, Liverpool e Genk, altrimenti Carlo sarà seriamente a rischio; ma c'è da raccontare anche un retroscena che riguarda la panchina del Tottenham.





TENTAZIONE MANCATA - Da anni, il presidente degli Spurs Daniel Levy stravede per Ancelotti. Lo voleva in passato, ma soprattutto ha provato seriamente a convincerlo durante la settimana del 6 novembre, quando il Tottenham era impegnato in una sfida determinante contro la Stella Rossa. La tensione tra Carlo e il Napoli stava già raggiungendo livelli elevati, eppure il discorso non ha potuto sbloccarsi perché De Laurentiis non ha liberato Ancelotti né lo stesso allenatore ha dato un immediato consenso per rispetto del suo club, preferiva avere un confronto approfondito prima di cambiare società in corsa, cosa praticamente mai fatta in carriera. Ecco perché i tempi tecnici hanno frenato tutto e il dopo Pochettino è diventato Mourinho, l'altro grande nome puntato da Levy. Che ora avrà il compito di rialzare gli Spurs, come dovrà fare Ancelotti con il suo Napoli.