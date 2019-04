Secondo la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti sta lavorando sulla testa della sua squadra per la partita contro l'Arsenal: "È partita l’operazione Londra, con Ancelotti che ha le idee chiare su che squadra schierare e che atteggiamento tenere in campo, ma è preoccupato dalle amnesie difensive dei suoi palesatesi a Empoli e contro il Genoa. E per questo sta lavorando sulla testa dei suoi. Pochi dubbi di formazione, anzi finalmente qualche alternativa interessante in attacco con il recupero di Simone Verdi, fermo domenica scorsa, e soprattutto quello di Lorenzo Insigne. Il fantasista napoletano non ha ancora 90’ nelle gambe e probabilmente partirà dalla panchina, ma è sicuramente l’arma in più che Ancelotti può utilizzare in corsa"