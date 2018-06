La Gazzetta dello Sport spiega come la scelta di Meret sia stata condivisa in società: "Il presidente parlerà nuovamente con Gino e Giampaolo Pozzo nelle prossime ore, proprio per arrivare al dunque e chiudere l’acquisto del giovane Meret. Dicevamo delle richieste dell’Udinese sulle quali sta ragionando il Napoli. Il club friulano vuole incassare da questa trattativa 35 milioni di euro, mentre De Laurentiis vorrebbe arrivare a 30, pagando 25 milioni cash e i restanti 5 in eventuali bonus. Il portiere piace anche a Carlo Ancelotti che ha dato parere favorevole per l’acquisto"