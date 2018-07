Secondo Il Mattino, Carlo Ancelotti ha deciso di puntare forte su Roberto Inglese che si giocherà un posto da titolare con gli altri attaccanti presenti in rosa. L'ormai ex Chievo non sarà inserito in nessun'altra trattativa, tant'è che fin qui il Napoli avrebbe rispedito al mittente richieste da mezza Serie e tre club di Premier League per l'attaccante nativo di Lucera.