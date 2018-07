Tutto come da programma. Il rientro dall'infortunio al ginocchio di Faouzi Ghoulam procede come da programma e anche l'intervento di pulizia effettuato nelle mattinata di oggi è andato per il meglio.

Ecco il comunicato:

Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli Dottor De Nicola.

Il difensore azzurro si è sottoposto ad un piccolo intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra.

Ghoulam nella prossima settimana seguirà una tabella di lavoro personalizzato.