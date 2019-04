Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "i vuole chiudere questo momento negativo. Vogliamo focalizzarci sul secondo posto, il nostro obiettivo e raggiungere la qualificazione in Champions. Il desiderio è di fare una bella partita con il Frosinone. Il secondo posto rimane un obiettivo che non era considerato da molti ad inizio stagione. Insigne non c'è, ha fastidio al tendine dell'adduttore. Sente ancora fastidio anche se ha provato questa mattina ad esserci. E' un problema che ha già da tempo che non gli permette di fare tutte le cose che sa fare, nulla di serio ma ci vuole pazienza. Anche Allan ha un fastidio all'adduttore, problema da sovraccarico. Recupera Albiol, anche se non credo partirà dall'inizio. Insigne sa come uscire da questo momento, ha avuto solo questo fastidio. Non c'è nessun caso, anche se non c'è alcun problema".



SUGLI OBIETTIVI - "Nessuno ci ha imposto di vincere lo Scudetto o vincere la Champions League, in campionato siamo competitivi, l'unico rammarico è la Coppa Italia dove siamo usciti per colpa nostra. Sento che la squadra non corre, ma non è assolutamente vero. Il mio futuro? Sto benissimo al Napoli, queste voci che mi danno altrove non esistono. Voglio continuare a fare il mio lavoro qui, ci sono tutte le condizioni per lavorare con entusiasmo". ANCORA SU INSIGNE - "​Come si recupera Insigne? Supportandolo e metterlo nelle condizioni ideali per esprimere tutto il suo potenziale, l'unica strada è il lavoro e la concetrazione, mi dispiace che domani non ci sarà.".