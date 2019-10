Al termine del pareggio contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo ovviamente dall'episodio finale: "C'è un chiaro disinteresse del difensore alla palla. Va diretto sul giocatore, al var parlano di gomito. Ma quale gomito? Siamo ormai arbitrati dal Var, è una decisione loro. Il fotogramma è dopo il fallo, Kjaer si disinteressa della palla, Llorente perde l'equilibrio".



SULL'ESPULSIONE - "Giacomelli mi ha detto di aiutarlo a placare le cose, gli ho detto se non avesse il dubbio che potesse essere rigore e mi ha buttato fuori".



SULLA PARTITA - "Abbiamo giocato bene, era una gara completa. Meritavamo un altro risultato, siamo molto rammaricati ma dobbiamo guardare avanti. Non so che dire, sono deluso. Mi sento attaccato, è un attacco alla mia serietà e alla mia società. Sono amareggiato, vorrei parlare il meno possibile".



SU MILIK - "Sta rinnovando il contratto, puntiamo su di lui. E' al centro del progetto".



In conferenza stampa, il tecnico di Reggiolo aggiunge: "​Nicchi dirà che non è rigore e prenderà le parti dell'arbitro, come sempre. E' stato un errore clamoroso".