Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa dagli azzurri per 1-0 contro il Cagliari: "Non è colpa dei troppi cambi, non ci dobbiamo fare condizionare dal risultato. Abbiamo fatto un'ottima partita, poi siamo stati puniti immeritatamente. Abbiamo preso due pali, non potevamo fare di più. Strana l'espulsione di Koulibaly, non so cosa si siano detti con l'arbitro. Credo che l'intensità della partita è stata alta, il secondo tempo è stato una porta sola. Non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Nessuno si deve interrogare".