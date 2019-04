Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti presenta in conferenza stampa la sfida con l'Arsenal, andata dei quarti di Europa League: "Ci vuole chiarezza in questo tipo di gare su quello che si deve fare sul campo, la vigilia sarà puntata soprattutto su questo perché la squadra deve sapere perfettamente cosa fare, sia in difesa che in attacco. Malessere ambientale? Il mio ambiente è il mio staff, i miei giocatori e la mia società e in questo ambiente non c'è malessere, a volte c'è disappunto e incazzatura perché alcune cose dovrebbero essere fatte in modo diverso. Le ultime due partite non le abbiamo fatte bene, ma la partita con la Roma è stata nove giorni fa: questo periodo è di quattro giorni, in cui sono andate in scena le ultime due partite. Se focalizziamo bene la strategia le cose domani verranno fuori bene. Ogni gara ha una storia differente. Difendere meglio? Certamente, ma questo non vuol dire che faremo una partita difensiva. La gara di domani non sarà decisiva ma indirizzerà la qualificazione, domani sapremo se la partita del San Paolo sarà più o meno difficile. Dobbiamo difendere bene, perché se difendiamo bene attacchiamo meglio. Arsenal cambiato da Wenger a Emery? Storia totalmente differente, un nuovo manager con nuovi giocatori: è iniziata una nuova era, la squadra si esprime ad alti livelli e io ho grande stima di questo club. Emery è un manager fantastico e ha grande esperienza in Europa League, la gara di domani sarà molto difficile per noi. Trequartista e due punte o due trequartisti e una punta? Cambia poco in fase difensiva per noi, può cambiare qualcosa in costruzione ma abbiamo provato entrambe le soluzioni in allenamento. I tifosi mi hanno chiesto di essere un po' più duro nei confronti della squadra, ma io ho anche risposto loro: il mio approccio non cambia, non mi sono infuriato. Il ritiro dopo il match di domani era stato deciso già prima della sfida contro il Genoa. Il tifoso faccia il tifoso, la squadra la gestisco come meglio credo. Come sta la squadra? Oggi bisognerà valutare solo Verdi. Albiol e Diawara rientreranno presto, poi le valutazioni su chi scenderà in squadra saranno legate alla strategia che vorremmo adottare. Mai parlato con Wenger per prendere il suo posto. Hazard? In questo momento sono concentrato su altro, ma lui è un giocatore fantastico che gioca in un club fantastico. Al Chelsea ho trovato un ambiente fantastico, in Premier gli stadi sono fantastici e quella resta una esperienza indimenticabile. Negli ultimi anni la Premier League è cresciuta ancora di più e sta aumentando il divario dalle altre. Cosa imparare dall'Inghilterra in tema razzismo? Qui quando ci sono episodi di razzismo è uno scandalo, in Italia sembra la normalità. Quando anche da noi diventerà uno scandalo allora vorrà dire che siamo vicini agli inglesi. Mertens-Insigne? E' una opzione. Ci può essere che giochi anche il tridente, o che giochi Ounas dall'inizio. O addirittura Younes. O Milik-Mertens o Milik-Insigne, ho tante opzioni. I centrocampisti hanno la licenza di tirare in porta, ma solo quando indirizzano il pallone all'incrocio dei pali".