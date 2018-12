Dopo il gol che ha dato la vittoria contro l'Atalanta, ci sono novità in casa Napoli per Arek Milik. Come riporta Repubblica, il polacco ha sempre convinto Carlo Ancelotti che lo ha difeso anche nei periodi più da inizio anno. Il tecnico è un estimatore dell’attaccante del Napoli che adesso potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza 2021. Fondamentale nella decisione il benestare dell’allenatore.