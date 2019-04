Secondo la Gazzetta dello Sport, Unai Emery confermerà il 3-4-1-2 per il suo Arsenal, con qualche novità importante. A centrocampo sono recuperati sia Ramsey che Xhaka. A sorpresa non giocherà Ozil, al suo posto ci sarà l'ex sampdoriano Torreira. In attacco il duo Aubameyang-Lacazette. Tatticamente il trequartista dietro alle due punte dovrebbe essere il promesso sposo juventino Ramsey. Nel Napoli confermati i rientri dal primo minuto di Alex Meret e Mario Rui. Per il resto poche novità e spazio alle certezze con Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco sciolto il dilemma: secondo la rosea alla fine partiranno dal primo minuto Arek Milik e Dries Mertens. Panchina Insigne.