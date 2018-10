Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Paris Saint-Germain: "C'è soddisfazione per come abbiamo giocato ma rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Hanno così tanta qualità che devi prendere atto di questo ma ciò non macchia la partita che è stata fatta. Abbiamo la fortuna comunque di giocare la partita più importante in casa. Stessa formazione al 'San Paolo'? Credo che il Psg non possa avere un equilibrio fantastico con quei tre in avanti. E' probabile che giochino come nel secondo tempo".



SULLE OCCASIONI CREATE - "Siamo stati leziosi, soprattutto nella parte finale del primo tempo, si poteva concretizzare meglio. Di Maria? Gli sono tanto grato ma se tirava fuori era meglio (ride, ndr.)"