@officialsscnapoli sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia #ForzaNapoliSempre It will be a great pleasure to share our passion for the beautiful game. Thank you for the confidence. #ForzaNapoliSempre Nápoles, será un placer compartir nuestra pasión por el fútbol. Gracias por la confianza #ForzaNapoliSempre

Un post condiviso da Carlo Ancelotti official (@mrancelotti) in data: Mag 23, 2018 at 11:42 PDT