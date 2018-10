Secondo il Corriere dello Sport, Ancelotti varerà un nuovo pesante turnover contro l’Empoli. In porta ci dovrebbe essere Karnezis che torna tra i pali: difesa formata da Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj. Dubbi a centrocampo dove potrebbero trovare spazio sia Rog, sia Diawara. In attacco, Ancelotti potrebbe rinunciare ad Insigne e Milik per Mertens con Zielinski a supporto.