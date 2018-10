Carlo Ancelotti ha delineato l'undici per affrontare il Psg questa sera per la terza giornata di Champions: tra i pali, come riporta Il Mattino, dovrebbe tornare David Ospina dopo che contro l'Udinese ha giocato Karnezis, con Maksimovic e Mario Rui sulle fasce ed Albiol e Koulibaly al centro. Ancora linea difensiva a "tre e mezzo", con il serbo che sarà bloccato in zona più centrale per liberare Koulibaly e metterlo in marcatura su Mbappè. Fasce spagnole a centrocampo, con Callejon da una parte e Fabiàn Ruiz dall'altra: Allan ed Hamsik in mediana. In avanti torna Insigne, che andrà a completare l'attacco con Mertens.