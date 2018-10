Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla da Parigi alla vigilia della sfida di Champions League tra gli azzurri e il PSG: "Ancelotti? Distensione completa, l'importante è andare avanti, divertisi e verificare chi abbiamo. Favoriti dopo aver battuto il Liverpool? Volete portarvi jella da soli? Le ambizioni sono sempre state alle stelle, poi magari si perdono per strada perché appena si va fuori dal vaso si dice 'che succede, alla prostata...?'.



Contestazioni? Il giorno che lo scoprirete, farete voi un mea culpa per aver diffuso immagini insane che non riflettono la verità: guardate Report di ieri...



Stato d'animo dopo quel servizio? Mi devo fare un'idea io... sono 14 anni che parlo di calcio, dovreste fare delle domande al Ministro degli Interni e ai suoi predecessori.



PSG? Non è decisiva, è una vera partita da affrontare come una gara a scacchi. Coraggio? Fa parte del nostro dna. Chi non ha coraggio è destinato a fallire, è fondamentale da avere come l'intelligenza, la capacità alla rinuncia: per poter vincere bisogna rinunciare, quel che molti che seguono il calcio non hanno capito è che non si può vincere sempre.



Verratti? Non mi è piaciuto con la maglia del PSG, con l'Italia invece, l'ultima gara, mi è piaciuto moltissimo. Cavani? Un fuoriclasse. Rinnovo Zielinski? E a voi che c...o ve ne frega?".