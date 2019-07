Ancora da definire il destino di Mauro Icardi. Come svela il Corriere dello Sport: "Il Napoli sa che, per mille motivi, tra l’azzurro e il bianconero Mauro andrebbe sul secondo colore. Ma siccome le dinamiche sono da chiarire e da stabilire, vale la pena di provarci tra incontri segreti e proposte di ingaggio vicine alla doppia cifra. Il Napoli è nel bel mezzo dell’intrigo James, ma Ancelotti non disdegnerebbe due attaccanti: ecco perché la frenesia resta alta per non avere scrupoli quando Icardi uscirà dalla fase di profonda riflessione. Mettiamola così: se accadesse qualcosa prima di fine luglio, e non lo escludiamo, sarebbe abbastanza sorprendente"