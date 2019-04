Come riporta Repubblica, Ancelotti ha utilizzato la sfida contro il Chievo come prova generale in vista dell’Arsenal. Il test più interessante è stato l’impiego a centrocampo di Insigne, che è partito dalla sinistra ed è andato a dare manforte in attacco a Milik e Mertens. Una mossa che potrebbe essere riproposta contro gli inglesi, per tentare la rimonta.