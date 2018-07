Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione terzini per il mercato del Napoli: "Vrsaljko è un titolare (braccato dall’Inter), il Napoli cerca un titolare. Ancelotti stravede per Meunier, un titolatissimo per dirla alla Sarri, ma la valutazione è salita per due motivi: devi convincere il Paris Saint-Germain e devi farlo dopo un Mondiale molto positivo per lo stantuffo belga. E allora, da dove ricominciamo? Il Napoli ha bisogno di un profilo competitivo, Lainer piace da sempre ma i giochi al rialzo del Salisburgo hanno fatto salire l’asticella fino a (quasi) venti milioni. Ci sarebbe Sabaly, ma il Bordeaux è alle prese con vicende societarie delicate, Arias è un intruso che fin qui non è diventato un candidato serio"