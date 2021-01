Il nome più caldo in casa Napoli è quello di Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona si è messo fortemente in mostra in questo avvio di stagione e il club azzurro è pronto per portarlo ai piedi del Vesuvio, forte dei buoni rapporti con gli scaligeri.



Per Zaccagni, però, c'è ancora distanza: il Napoli offre circa 8 milioni di euro, il Verona al momento ne chiede 15. Ma non c'è fretta di chiudere immediatamente da parte di Giuntoli che potrebbe anche trovare l'accordo verso la fine del mercato nel caso in cui il Verona dovesse abbassare le pretese. Altrimenti se ne riparlerà direttamente a giugno. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.