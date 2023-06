Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro e l'entourage di Victor Osimhen sono in queste ore in trattativa per il rinnovo, con la distanza fra domanda ed offerta dal punto di vista dell'ingaggio che però resta ampia. La volontà delle parti di arrivare ad un accordo c'è e per l'emittente non sono da escludere aggiornamenti ulteriori già nel corso della settimana.



Campos, ds del PSG, conosce bene il giocatore fin dai tempi del Lille, ma secondo quanto riportato da le Parisien la richiesta azzurra ha spaventato anche il ricco club francese. Il Napoli per cedere il suo bomber ha chiesto 180 milioni di euro.