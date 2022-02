Con ogni probabilità, tra meno di quattro mesi il primo portiere del Napoli, Ospina, lascerà il club azzurro, a causa del contratto in scadenza a fine stagione. Eppure, finora, nemmeno l’ombra di un incontro per parlare di rinnovo. Il nome che continua a tenere banco per il prossimo anno è quello di Meret.



PROPOSTE DI MERCATO - Ad ogni modo, sulle tracce del colombiano ci sono Lazio e Al Nassr (uno dei club più titolati dell'Arabia Saudita).



SECONDO E TERZO PORTIERE - Ancora da definire secondo e terzo portiere. Dalla Primavera, si pensa già al classe 2002 Idasiak. Ma anche il portiere della Salernitana Sepe, in caso di retrocessione, potrebbe fare al caso del Napoli.