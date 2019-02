Secondo Il Mattino: "Leggero affaticamento muscolare nell'allenamento di ieri per Verdi, un contrattempo che ne mette in dubbio la presenza per la trasferta di Zurigo. Oggi verrà fatta la valutazione decisiva di Ancelotti di inserirlo o meno nel gruppo che partirà domani mattina per la Svizzera in vista del match di giovedì sera (la squadra azzurra ripartirà venerdì mattina e si allenerà a Castel Volturno)"